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Магнитная буря 10 июня 2023 года: чем опасен этот день

Магнитная буря 10 июня 2023 года: чем опасен этот день

Землю накроет магнитная буря / Фото: Associated Press

Метеозависимым людям нужно подготовиться.

Сегодня, 10 июня, Землю накроет магнитная буря средней интенсивности.

Об этом сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Специалисты предупреждают, что люди могут ощущать апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление и усилиться мигрень.

Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Отметим, что геомагнитные бури испытывают не только метеочувствительные люди.

Ранее ученые сообщали, что в июне 2023 будет немало магнитных бурь.

Справка:

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее в результате возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

  • начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)
  • главная (происходят изменения в магнитосфере)
  • конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Под действием магнитных бурь на Земле может изменяться давление и температура воздуха, а в результате того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

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