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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
2155
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 14 июля 2025 года: чем опасен этот день

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Землю накроет мощная магнитная буря, которая может повлиять на людей

Землю накроет мощная магнитная буря, которая может повлиять на людей

Период стабильной геомагнитной ситуации закончился, на Землю влияет мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней.

14 июля, понедельник — повышение активности до уровня G1 (Кр-5). Возможны головные боли, сонливость и другие симптомы.

15 июля, вторник — уровень G1 с вероятным повышением геомагнитной активности.

В то же время, ученые из British Geological Survey Geomagnetism не исключают, что периоды сильной бури уровня STORM G1 могут затянуться и на начало следующей недели.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

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Дата публикации
Количество просмотров
2155
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