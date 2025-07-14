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- Наука и IT
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Магнитная буря 14 июля 2025 года: чем опасен этот день
Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями.
Период стабильной геомагнитной ситуации закончился, на Землю влияет мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней.
14 июля, понедельник — повышение активности до уровня G1 (Кр-5). Возможны головные боли, сонливость и другие симптомы.
15 июля, вторник — уровень G1 с вероятным повышением геомагнитной активности.
В то же время, ученые из British Geological Survey Geomagnetism не исключают, что периоды сильной бури уровня STORM G1 могут затянуться и на начало следующей недели.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя