Магнитная буря 14 июля 2025 года: чем опасен этот день

Землю накроет мощная магнитная буря, которая может повлиять на людей

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Период стабильной геомагнитной ситуации закончился, на Землю влияет мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней.

14 июля, понедельник — повышение активности до уровня G1 (Кр-5). Возможны головные боли, сонливость и другие симптомы.

15 июля, вторник — уровень G1 с вероятным повышением геомагнитной активности.

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В то же время, ученые из British Geological Survey Geomagnetism не исключают, что периоды сильной бури уровня STORM G1 могут затянуться и на начало следующей недели.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя