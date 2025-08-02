Магнитная буря 2 августа 2025: что сегодня можно и нельзя делать

Магнитная буря - это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли

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Ученые спрогнозировали усиление высокоскоростного потока корональной дыры, спровоцировавшее сильную магнитную бурю уровня STORM G1 с первых дней августа 2025 года.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism ожидается, что магнитная буря, которая произошла из-за не очень сильного выброса корональной массы, не затянется и продлится до 3 августа.

В субботу, 2 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

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Наиболее вероятные даты повышенной активности:

4-5 августа — может наблюдаться достижение К-индекса 5 и кратковременных геомагнитных воздействий

7-14 августа, 16-17 августа — повторные волны активности из-за высокоскоростных секторов солнечного ветра (CH HSS)

25 августа — кратковременное, но ощутимое повышение К-индекса до 5-7

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя