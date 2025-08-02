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- Наука и IT
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Магнитная буря 2 августа 2025: что сегодня можно и нельзя делать
Сегодня Землю накроет магнитная буря, которая может повлиять на людей. Старайтесь избегать физических нагрузок в ближайшие дни, а также будьте внимательны к своему самочувствию.
Ученые спрогнозировали усиление высокоскоростного потока корональной дыры, спровоцировавшее сильную магнитную бурю уровня STORM G1 с первых дней августа 2025 года.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism ожидается, что магнитная буря, которая произошла из-за не очень сильного выброса корональной массы, не затянется и продлится до 3 августа.
В субботу, 2 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
Наиболее вероятные даты повышенной активности:
4-5 августа — может наблюдаться достижение К-индекса 5 и кратковременных геомагнитных воздействий
7-14 августа, 16-17 августа — повторные волны активности из-за высокоскоростных секторов солнечного ветра (CH HSS)
25 августа — кратковременное, но ощутимое повышение К-индекса до 5-7
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя