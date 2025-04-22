Магнитная буря 22 апреля: когда ожидается пик шторма и как уберечь здоровье

Украинцев ожидает сильная магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 22 апреля, ожидается мощный удар магнитной бури. По прогнозам, уровень активности возрастет до индекса 6 — это уже буря красного уровня.

Об этом сообщает Meteoagent.

Магнитная буря такой силы может явиться причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

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В апреле 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной силы:

Слабая магнитная буря произойдет 23,26, 27, 28, 29, 30

Магнитная буря средней силы накроет Землю 21 и 25

Самая сильная магнитная буря ожидается 22, 24 апреля

Справка:

Геомагнитная активность связана с мощностью солнечных вспышек. Речь идет о заряженных частицах, двигающихся в направлении Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они влекут за собой временные возмущения магнитного поля. Именно это и есть магнитные бури. Это явление способно вызвать разные состояния у метеозависимых людей. Магнитные бури способны влиять на обострение хронических болезней, например сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.