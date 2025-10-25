Магнитная буря 25 октября: с какой силой будет штормить

Конец октября обещает относительную стабильность в магнитосфере Земли. / © ТСН.ua

Реклама

Сегодня, 25 октября, солнечная активность будет достаточно активной: К-индекс 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает Метеоагент.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Реклама

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию с 24 по 26 октября. По их расчетам в этот период не ожидаются даже геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.

Как уменьшить влияние магнитных бурь