Наука и IT
328
Магнитная буря 25 октября: с какой силой будет штормить

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным уровнем.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Конец октября обещает относительную стабильность в магнитосфере Земли. / © ТСН.ua

Сегодня, 25 октября, солнечная активность будет достаточно активной: К-индекс 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает Метеоагент.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию с 24 по 26 октября. По их расчетам в этот период не ожидаются даже геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

328
