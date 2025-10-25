- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 328
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 25 октября: с какой силой будет штормить
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным уровнем.
Сегодня, 25 октября, солнечная активность будет достаточно активной: К-индекс 2,7 (зеленый уровень).
Об этом сообщает Метеоагент.
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).
Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию с 24 по 26 октября. По их расчетам в этот период не ожидаются даже геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя