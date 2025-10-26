- Дата публикации
Магнитная буря 26 октября: как уберечь свое здоровье
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.
Сегодня, 26 октября, ожидается магнитная буря с К-индексом 2.7 (зеленый уровень). Такие бури считаются незначительными и часто остаются незамеченными.
Об этом сообщает Meteoprog.
За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли 1 вспышка класса B и 5 вспышек класса C, которые практически не влияют на Землю.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.