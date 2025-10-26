ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 26 октября: как уберечь свое здоровье

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.

Анастасия Павленко
Сегодня на Земле существенных магнитных бурь не ожидается

Сегодня на Земле существенных магнитных бурь не ожидается / © Associated Press

Сегодня, 26 октября, ожидается магнитная буря с К-индексом 2.7 (зеленый уровень). Такие бури считаются незначительными и часто остаются незамеченными.

Об этом сообщает Meteoprog.

За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли 1 вспышка класса B и 5 вспышек класса C, которые практически не влияют на Землю.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

