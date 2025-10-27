ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
723
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 27 октября: с какой силой будет штормить

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным уровнем.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Эксперты прогнозируют достаточно спокойное состояние магнитосферы Земли.

Эксперты прогнозируют достаточно спокойное состояние магнитосферы Земли. / © ТСН.ua

В понедельник, 27 октября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщил «Метеоагент».

За последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошли одна вспышка класса B и три вспышки класса C (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Солнечная активность остается низкой, с небольшой вероятностью вспышки M-класса.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

Дата публикации
Количество просмотров
723
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie