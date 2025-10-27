- Дата публикации
Магнитная буря 27 октября: с какой силой будет штормить
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным уровнем.
В понедельник, 27 октября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщил «Метеоагент».
За последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошли одна вспышка класса B и три вспышки класса C (такие вспышки практически не влияют на Землю).
Солнечная активность остается низкой, с небольшой вероятностью вспышки M-класса.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя