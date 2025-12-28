Магнитная буря 28 декабря: с какой силой будет штормить

Метеозависимым людям следует быть внимательными к общему самочувствию / © ТСН.ua

Реклама

Магнитная буря 28 декабря 2025 может достигнуть среднего уровня интенсивности. Речь идет о показателях в пределах G1–G2 по международной шкале геомагнитных бурь.

Об этом сообщает британская геологическая служба.

Такие бури обычно не являются критическими, но могут вызывать определенный дискомфорт. Наибольшая активность прогнозируется во второй половине дня по киевскому времени.

Реклама

Причиной возмущений считается серия солнечных вспышек, зафиксированных накануне. Специалисты отмечают, что интенсивность может изменяться в зависимости от скорости солнечного ветра.

Магнитные бури — это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Метеозависимость означает повышенную чувствительность организма к погодным колебаниям. Она может быть врожденной или приобретенной вследствие хронических сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе нервной системы, периодов гормональной перестройки и длительных стрессовых состояний.

Особенно магнитные бури влияют на пожилых людей, ведь из-за возрастных изменений кровеносных сосудов и сердца они чаще страдают от колебаний давления, головных болей и головокружения.

Реклама

Медики советуют: