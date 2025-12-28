- Дата публикации
-
Категория
Наука и IT
Магнитная буря 28 декабря: с какой силой будет штормить
Медики предупреждают, что метеозависимые люди могут испытывать солнечную активность, но свое состояние можно облегчить.
Магнитная буря 28 декабря 2025 может достигнуть среднего уровня интенсивности. Речь идет о показателях в пределах G1–G2 по международной шкале геомагнитных бурь.
Об этом сообщает британская геологическая служба.
Такие бури обычно не являются критическими, но могут вызывать определенный дискомфорт. Наибольшая активность прогнозируется во второй половине дня по киевскому времени.
Причиной возмущений считается серия солнечных вспышек, зафиксированных накануне. Специалисты отмечают, что интенсивность может изменяться в зависимости от скорости солнечного ветра.
Магнитные бури — это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей.
Метеозависимость означает повышенную чувствительность организма к погодным колебаниям. Она может быть врожденной или приобретенной вследствие хронических сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе нервной системы, периодов гормональной перестройки и длительных стрессовых состояний.
Особенно магнитные бури влияют на пожилых людей, ведь из-за возрастных изменений кровеносных сосудов и сердца они чаще страдают от колебаний давления, головных болей и головокружения.
Медики советуют:
Отслеживать прогнозы, чтобы заранее корректировать график и готовиться к возможному плохому самочувствию.
Контролировать артериальное давление, чтобы вовремя выпить прописанное врачом лекарство, если будет отклонение показателей от нормы.
Поддерживать аква баланс. Чистая вода или легкие травяные чаи помогут сердечно-сосудистой системе справиться с нагрузкой. Это особенно важно для тех, кто испытывает головную боль или слабость.
Избегать переутомления и стресса. Следует ограничить конфликтные ситуации, не перегружать себя тяжелой работой и давать отдыхать.
Следить за питанием. Жирные и соленые блюда лучше ограничить, а овощи, фрукты и легкие белковые продукты, наоборот, добавить в рацион.