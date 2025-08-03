Магнитная буря 3 августа: как уберечь свое здоровье

Магнитная буря / © pixabay.com

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Начало августа будет относительно спокойным по поводу геомагнитной ситуации. Но все же возможна вероятность кратковременных всплесков.

Об этом сообщает Мeteoagent.

В частности, 3 августа прогнозируется K-индекс около 2,7. Это означает, что магнитная активность будет слабой и особое влияние на свое самочувствие и здоровье метеочувствительные не заметят.

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Магнитная буря — это нарушение земного магнитного поля, вызванное солнечной активностью. Она возникает, когда Солнце выбрасывает в космос частицы, взаимодействующие с магнитным полем Земли. Эти изменения могут быть ощутимы не только для технологий, но и для человека, поскольку магнитные бури влияют на его физиологические и психологические процессы.

Магнитные бури способны оказывать влияние на состояние здоровья, особенно у людей, чувствительных к изменениям геомагнитного фона. В такие периоды возможно обострение хронических заболеваний, головная боль, скачки давления, раздражительность и общая слабость.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Пересмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя