- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 3642
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 3 августа: как уберечь свое здоровье
Сегодня Землю накроет слабая магнитная буря, которая может повлиять на людей.
Начало августа будет относительно спокойным по поводу геомагнитной ситуации. Но все же возможна вероятность кратковременных всплесков.
Об этом сообщает Мeteoagent.
В частности, 3 августа прогнозируется K-индекс около 2,7. Это означает, что магнитная активность будет слабой и особое влияние на свое самочувствие и здоровье метеочувствительные не заметят.
Магнитная буря — это нарушение земного магнитного поля, вызванное солнечной активностью. Она возникает, когда Солнце выбрасывает в космос частицы, взаимодействующие с магнитным полем Земли. Эти изменения могут быть ощутимы не только для технологий, но и для человека, поскольку магнитные бури влияют на его физиологические и психологические процессы.
Магнитные бури способны оказывать влияние на состояние здоровья, особенно у людей, чувствительных к изменениям геомагнитного фона. В такие периоды возможно обострение хронических заболеваний, головная боль, скачки давления, раздражительность и общая слабость.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Пересмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя