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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
Количество просмотров
812
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Магнитная буря 3 июня 2025 года: чем опасен этот день

Во вторник Землю накроет мощная магнитная буря, которая может повлиять на людей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней

Бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней / © pixabay.com

Землю накрыла магнитная буря красного уровня, продолжающаяся уже несколько дней. Мощность геомагнитного шторма во вторник, 3 июня, составит около шести баллов.

Об этом сообщил Meteoagent.

Мощность магнитной бури завтра составит 5,7 балла (красный уровень). Она считается сильной, поэтому метеозависимые люди могут испытывать головную боль, апатию, тревогу и раздражительность.

А уже в среду, 4 июня, шторм снизится до 4 баллов.

Напомним, на Солнце 31 мая произошла вспышка уровня М8.2, вместе с которой в космос был выброшен поток плазмы, известный как корональный выброс массы. Его скорость достигала более 1900 км/с, а потому уже 1 июня эта плазма ударила в магнитное поле Земли, что повлекло за собой появление геомагнитной бури уровня G4.

Ученые, наблюдающие за активностью Солнца, выяснили, что этот корональный выброс массы состоит из нескольких частей, поэтому последствия удара по Земле будут продолжаться до 4 июня.

Метеозависимые люди могут почувствовать тревожность, раздражительность, неопределенность в принятии решений, а также обострение хронических заболеваний.

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Дата публикации
Количество просмотров
812
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