Магнитная буря 3 ноября: с какой силой будет штормить

В понедельник, 3 ноября, на Земле ожидается магнитная буря с индексом K3,7 (зеленый уровень). Это показатель низкого уровня геомагнитной активности планеты.

В преддверии солнечная активность была на очень низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений», — говорится в сообщении.

Отметим, неделя с 3 по 9 ноября 2025 года может стать одной из самых сложных за последнее время из-за повышенной геомагнитной активности. По прогнозам специалистов по космической погоде NOOA, в этот период ожидается несколько всплесков, вызванных солнечными вспышками и потоками заряженных частиц, которые достигнут Земли.