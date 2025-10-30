ТСН в социальных сетях

Наука и IT
190
Магнитная буря 30 октября: как уберечь свое здоровье

Земля находится под влиянием завышенной солнечной активности.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Магнитные бури влияют на атмосферное давление

Магнитные бури влияют на атмосферное давление / © Associated Press

Сегодня, 30 октября, ожидается магнитная буря средней силы с K-индексом около 4–5, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и стабильность технических систем.

Об этом сообщает Метеоагент.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитные бури могут вызвать:

  • головную боль, головокружение, усталость

  • нарушение сна, раздражительность

  • обострение хронических болезней

Основные рекомендации:

  • Соблюдать режим дня и питания — полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу

  • Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе

  • Пить травяные чаи и много воды

  • Совершать прогулки на свежем воздухе

  • Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.

  • Избегать стрессовых ситуаций

  • Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства

