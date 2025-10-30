Магнитная буря 30 октября: как уберечь свое здоровье

Магнитные бури влияют на атмосферное давление / © Associated Press

Сегодня, 30 октября, ожидается магнитная буря средней силы с K-индексом около 4–5, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и стабильность технических систем.

Об этом сообщает Метеоагент.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитные бури могут вызвать:

головную боль, головокружение, усталость

нарушение сна, раздражительность

обострение хронических болезней

Основные рекомендации: