Магнитная буря 30 октября: как уберечь свое здоровье
Земля находится под влиянием завышенной солнечной активности.
Сегодня, 30 октября, ожидается магнитная буря средней силы с K-индексом около 4–5, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и стабильность технических систем.
Об этом сообщает Метеоагент.
Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Магнитные бури могут вызвать:
головную боль, головокружение, усталость
нарушение сна, раздражительность
обострение хронических болезней
Основные рекомендации:
Соблюдать режим дня и питания — полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу
Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе
Пить травяные чаи и много воды
Совершать прогулки на свежем воздухе
Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.
Избегать стрессовых ситуаций
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства