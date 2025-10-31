ТСН в социальных сетях

Наука и IT
1755
1 мин

Магнитная буря 31 октября: станет ли сегодня легче

31 октября — снижение активности бурь и улучшение самочувствия.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей / © pixabay.com

Сегодня, 31 октября, геомагнитная активность значительно уменьшится, и магнитные бури перестанут быть столь интенсивными.

Об этом сообщает Метеоагент.

По прогнозам, солнечная активность снизится до незначительных возмущений. Большинство людей ощутит облегчение, самочувствие улучшится, а головные боли и другие неприятные симптомы исчезнут.

Для тех, кто испытывает влияние магнитных бурь на свое самочувствие, эксперты рекомендуют:

  • Поддерживать нормальный уровень гидратации, пить больше воды

  • Избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок

  • Заниматься релаксацией, медитацией или другими методами понижения стресса

  • Уделять больше внимания сна и отдыха

