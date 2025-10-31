- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 1755
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 31 октября: станет ли сегодня легче
31 октября — снижение активности бурь и улучшение самочувствия.
Сегодня, 31 октября, геомагнитная активность значительно уменьшится, и магнитные бури перестанут быть столь интенсивными.
Об этом сообщает Метеоагент.
По прогнозам, солнечная активность снизится до незначительных возмущений. Большинство людей ощутит облегчение, самочувствие улучшится, а головные боли и другие неприятные симптомы исчезнут.
Для тех, кто испытывает влияние магнитных бурь на свое самочувствие, эксперты рекомендуют:
Поддерживать нормальный уровень гидратации, пить больше воды
Избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок
Заниматься релаксацией, медитацией или другими методами понижения стресса
Уделять больше внимания сна и отдыха