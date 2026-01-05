ТСН в социальных сетях

Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Наука и IT

Наука и IT
40
1 мин

Магнитная буря 5 января: с какой силой будет штормить

Из-за магнитной бури возможны головные боли, усталость и перепады давления.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сегодня ожидается слабая магнитная буря

Сегодня ожидается слабая магнитная буря / © ТСН.ua

Сегодня, 5 января, на Земле ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, практически не влияющих на Землю.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

40
