Магнитная буря 5 января: с какой силой будет штормить

Сегодня ожидается слабая магнитная буря / © ТСН.ua

Реклама

Сегодня, 5 января, на Земле ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, практически не влияющих на Землю.

Реклама

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь