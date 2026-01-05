- Дата публикации
-
- Наука и IT
- 40
- 1 мин
Магнитная буря 5 января: с какой силой будет штормить
Из-за магнитной бури возможны головные боли, усталость и перепады давления.
Сегодня, 5 января, на Земле ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
Об этом сообщает meteoagent.
За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, практически не влияющих на Землю.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.