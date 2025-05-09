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Магнитная буря 9 мая: когда ожидается пик шторма и как уберечь здоровье
Уже в ближайшее время индекс солнечной активности достигнет критических отметок. Чувствительным к перемене погоды советуют быть особенно осторожными 9 мая.
Сегодня, 9 мая, Землю накроет сильная магнитная буря красного уровня. Метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт и ухудшение самочувствия.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитная буря достигнет уровня К-индекса 5, что считается красным уровнем опасности.
Ожидается, что магнитная буря продлится до 10 мая включительно. В первой половине субботы она еще будет ощутима, но постепенно геомагнитная ситуация стабилизируется.
Чтобы уменьшить влияние геомагнитных волн на организм, врачи советуют соблюдать несколько простых правил:
Нормализуйте режим дня:
ложитесь спать до 23:00
спите не менее 7–9 часов
откажитесь от просмотра экранов перед сном
Следите за рационом:
ешьте легкую пищу
пейте больше воды
ограничьте кофе, алкоголь, энергетики, соленое и жирное
Уменьшите нагрузку:
не перенапрягайтесь физически
избегайте конфликтов и эмоциональных потрясений
дозированно занимайтесь спортом или совершайте прогулки на свежем воздухе
Справка:
Геомагнитная активность связана с мощностью солнечных вспышек. Речь идет о заряженных частицах, которые движутся в направлении Земли. болезней, например, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.