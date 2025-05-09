Магнитная буря 9 мая: когда ожидается пик шторма и как уберечь здоровье

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 9 мая, Землю накроет сильная магнитная буря красного уровня. Метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт и ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Meteoagent.

Магнитная буря достигнет уровня К-индекса 5, что считается красным уровнем опасности.

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Ожидается, что магнитная буря продлится до 10 мая включительно. В первой половине субботы она еще будет ощутима, но постепенно геомагнитная ситуация стабилизируется.

Чтобы уменьшить влияние геомагнитных волн на организм, врачи советуют соблюдать несколько простых правил:

Нормализуйте режим дня:

ложитесь спать до 23:00

спите не менее 7–9 часов

откажитесь от просмотра экранов перед сном

Следите за рационом:

ешьте легкую пищу

пейте больше воды

ограничьте кофе, алкоголь, энергетики, соленое и жирное

Уменьшите нагрузку:

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не перенапрягайтесь физически

избегайте конфликтов и эмоциональных потрясений

дозированно занимайтесь спортом или совершайте прогулки на свежем воздухе

Справка:

Геомагнитная активность связана с мощностью солнечных вспышек. Речь идет о заряженных частицах, которые движутся в направлении Земли. болезней, например, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.