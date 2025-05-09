ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
220
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 9 мая: когда ожидается пик шторма и как уберечь здоровье

Уже в ближайшее время индекс солнечной активности достигнет критических отметок. Чувствительным к перемене погоды советуют быть особенно осторожными 9 мая.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 9 мая, Землю накроет сильная магнитная буря красного уровня. Метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт и ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Meteoagent.

Магнитная буря достигнет уровня К-индекса 5, что считается красным уровнем опасности.

Ожидается, что магнитная буря продлится до 10 мая включительно. В первой половине субботы она еще будет ощутима, но постепенно геомагнитная ситуация стабилизируется.

Чтобы уменьшить влияние геомагнитных волн на организм, врачи советуют соблюдать несколько простых правил:

Нормализуйте режим дня:

  • ложитесь спать до 23:00

  • спите не менее 7–9 часов

  • откажитесь от просмотра экранов перед сном

Следите за рационом:

  • ешьте легкую пищу

  • пейте больше воды

  • ограничьте кофе, алкоголь, энергетики, соленое и жирное

Уменьшите нагрузку:

  • не перенапрягайтесь физически

  • избегайте конфликтов и эмоциональных потрясений

  • дозированно занимайтесь спортом или совершайте прогулки на свежем воздухе

Справка:

Геомагнитная активность связана с мощностью солнечных вспышек. Речь идет о заряженных частицах, которые движутся в направлении Земли. болезней, например, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
220
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie