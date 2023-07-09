Магнитная буря накроет Землю на несколько дней: когда ждать пика

Ученые сообщили, что в солнечном пятне AR3354 идет серия извержений, известных как солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Два мощных потока плазмы с огромной скоростью уже направляются к нашей планете и станут причиной появления геомагнитной бури 9-10 июля.

Об этом пишет EarthSky.

По данным исследователей, еще 2 июля в солнечном пятне под названием AR3354 произошла очень сильная вспышка, относящаяся к классу Х. Тогда ученые еще не увидели признаков выброса потоков плазмы, которые привели бы к появлению геомагнитной бури.

В течение почти 10 минут после такого выброса энергии на Солнце поток заряженных частиц врезался в нашу планету и привел к непродолжительному отключению связи над северо-западным побережьем Африки.

Специалисты предупреждают, что людей могут тревожить апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиваться склонность к образованию тромбов, повыситься АД и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

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