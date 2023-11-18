Магнитная буря накрыла Землю на два дня: чего ожидать

В результате вспышки на Солнце на Земле зафиксировано появление геомагнитной бури.

Сегодня, 18 ноября, началась мощная магнитная буря, которая продлится до 19 ноября.

Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агенства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

В эти дни метеозависимые люди могут почувствовать склонность к пессимизму, тревожность и неуверенность в будущем, раздражительность и неопределенность в принятии решений.

Также у метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

По данным метеорологов, в ноябре произошло немало магнитных бурь на Солнце, влияние которых было ощутимо на Земле.

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)

главная (происходят изменения в магнитосфере)

конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

Читайте также: