Магнитная буря с мощной силой: метеозависимых людей предупредили об опасности
Медики предупреждают, что метеозависимые люди могут испытывать солнечную активность, но свое состояние можно облегчить.
В воскресенье, 2 ноября, на Земле прогнозируют 5-балльную магнитную бурю, которая может повлиять на самочувствие людей.
Об этом сообщает meteoagent.
Из-за влияния корональных дыр скорость солнечного ветра несколько повышена.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.
