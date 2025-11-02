ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
1370
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря с мощной силой: метеозависимых людей предупредили об опасности

Медики предупреждают, что метеозависимые люди могут испытывать солнечную активность, но свое состояние можно облегчить.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украину накрыла магнитная буря

Украину накрыла магнитная буря / © ТСН.ua

В воскресенье, 2 ноября, на Земле прогнозируют 5-балльную магнитную бурю, которая может повлиять на самочувствие людей.

Об этом сообщает meteoagent.

Из-за влияния корональных дыр скорость солнечного ветра несколько повышена.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Раньше мы писали о том, какие дни в ноябре будут опасными из-за магнитных бурь.

Дата публикации
Количество просмотров
1370
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie