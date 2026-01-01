- Дата публикации
-
Магнитная буря с мощной силой: метеозависимых людей предупредили об опасности
Из-за магнитной бури возможны головные боли, усталость и перепады давления.
Сегодня, 1 января, Украину накроет сильная магнитная буря красного уровня.
Об этом сообщает meteoagent.
1 января ожидается пик солнечной активности. К-индекс достигнет отметки 5, что соответствует сильным магнитным бурям.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя