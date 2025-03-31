Магнитная буря с рекордной силой: метеозависимых людей предупредили об опасности

Землю накрыла магнитная буря / © pixabay.com

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Земля оказалась под влиянием мощной магнитной бури, которая, по прогнозам ученых, продлится не менее недели. Ее интенсивность будет достигать 7 баллов по девятибалльной шкале, что свидетельствует о серьезном уровне геомагнитной активности.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, бури такого уровня определяются по К-индексу — шкале от 0 до 9.

По прогнозам, особенно интенсивными, дни могут быть 31 марта — 2 апреля.

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Ранее уже отмечалось, что в течение марта и начале апреля ожидается повышенная солнечная активность, так что единичные всплески бурь могут повторяться.

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания и изменения в ее структуре.