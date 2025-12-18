- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 360
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря уже в разгаре: как пережить 18 декабря
Землю накрыла магнитная буря, которую на себе уже ощутили метеозависимые люди.
Мощная магнитная буря уже в разгаре. Космический шторм будет продолжаться еще несколько дней.
Об этом сообщает Meteoagent.
По данным экспертов, 16-18 декабря стали пиковыми днями: именно в этот период фиксировались самые высокие значения геомагнитной активности.
Начиная с 19–20 декабря, показатели резко снижаются — уровень активности переходит в умеренный или низкий.
Что делать:
Соблюдайте режим сна и питания
Избегайте жирной, острой пищи, алкоголя и избыточного кофе
Пейте больше воды или травяных чаев
Играйте на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей
Умеренные физические нагрузки помогут снять напряжение
Уменьшите стресс и избегайте конфликтов
Держите под рукой лекарство, если у вас хронические заболевания
Контрастный душ утром и теплая ванна вечером улучшат самочувствие
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.