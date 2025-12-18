Магнитная буря уже в разгаре: как пережить 18 декабря

На Солнце произошли взрывы / © Pixabay

Мощная магнитная буря уже в разгаре. Космический шторм будет продолжаться еще несколько дней.

Об этом сообщает Meteoagent.

По данным экспертов, 16-18 декабря стали пиковыми днями: именно в этот период фиксировались самые высокие значения геомагнитной активности.

Начиная с 19–20 декабря, показатели резко снижаются — уровень активности переходит в умеренный или низкий.

Что делать:

Соблюдайте режим сна и питания

Избегайте жирной, острой пищи, алкоголя и избыточного кофе

Пейте больше воды или травяных чаев

Играйте на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей

Умеренные физические нагрузки помогут снять напряжение

Уменьшите стресс и избегайте конфликтов

Держите под рукой лекарство, если у вас хронические заболевания

Контрастный душ утром и теплая ванна вечером улучшат самочувствие

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.