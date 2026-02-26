Магнитное поле Луны оказалось не таким, как считали: что показало новое исследование ученых

Луна / © Associated Press

Новый анализ лунных пород, доставленных на Землю астронавтами программы «Аполлон», поставил под сомнение многолетнюю гипотезу о мощном магнитном поле Луны в прошлом. Исследование свидетельствует: спутник Земли преимущественно имел слабое поле, а сильные магнитные вспышки были кратковременными.

Об этом повыдомило издание Live Science.

Работа, опубликованная 26 февраля в журнале Nature Geoscience, охватывает образцы возрастом от 3,5 до 4 миллиардов лет. Ученые пришли к выводу, что интенсивное магнитное поле возникало лишь на короткие промежутки времени — не более чем на 5000 лет, а возможно, даже на несколько десятилетий. По словам ведущего автора исследования Клэр Николс из Оксфордского университета, эти вспышки могли быть вызваны плавлением богатых титаном пород на границе ядра и мантии Луны.

Дискуссия о силе древнего лунного магнетизма продолжается десятилетиями. Основная проблема — ограниченная география образцов. Шесть миссий «Аполлон» в 1969-1972 годах совершили посадки вблизи лунного экватора, преимущественно на равнинах древних лавовых потоков — так называемых морях. Именно эти участки содержат базальты с повышенным содержанием титана.

Новое исследование показало: образцы с содержанием титана более 6% демонстрируют более сильный магнетизм, тогда как породы с меньшим содержанием — слабый. Это свидетельствует о связи между титаном и временным усилением магнитного поля. В то же время небольшое ядро Луны — лишь около одной седьмой ее радиуса — вряд ли могло поддерживать мощное поле в течение длительного времени.

По данным NASA, архив «Аполлон» содержит примерно 382 килограмма лунных пород из общих около 650 килограммов лунного материала, хранящегося на Земле. Однако преобладание образцов из титановых морей могло создать ложное впечатление о длительном сильном магнетизме.

Исследователи предполагают, что будущие миссии программы Artemis смогут заполнить пробелы, ведь предусматривают посадки в разных регионах Луны. Это позволит получить образцы, которые отражают всю 4,5-миллиардную историю спутника.

