Магнитные бури накрыли Землю: когда ждать облегчения и кто в группе риска

Магнитная буря / © Associated Press

В течение 15-17 сентября Землю накрыли мощные геомагнитные колебания. Ученые сообщают, что активность Солнца сейчас находится на высоком уровне, поэтому метеочувствительным людям стоит внимательнее следить за своим самочувствием.

Об этом свидетельствуют данные программы для метеозависимых людей Meteoagent и NOAA.

В понедельник, 15 сентября, зафиксировали бурю уровня G3, которая могла вызвать головную боль, перепады давления и проблемы с GPS-навигацией. Во вторник, 16 сентября, магнитная буря сохранялась на уровне G2. Она представляла опасность не только для здоровья метеочувствительных людей, но и для энергетических систем, спутниковой связи и электросетей.

Сегодня, 17 сентября, геомагнитная ситуация стабилизировалась. Для большинства людей она не будет ощутимой, хотя у чувствительных к изменениям погоды могут сохраняться легкие симптомы — усталость или колебания давления.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь:

пейте достаточно воды, избегайте алкоголя и избытка кофеина;

обеспечьте полноценный сон, даже короткий дневной отдых поможет;

уменьшайте физическую и эмоциональную нагрузку;

при хронических болезнях держите под рукой необходимые лекарства и следуйте советам врача.

Напомним, с 16 по 18 сентября в Украине ожидаются изменения погоды. Придет похолодание с дождями и грозами, однако окончательного прощания с теплом еще не будет.