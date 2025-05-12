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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
318
Время на прочтение
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Магнитные бури не дают покоя украинцам: какой будет солнечная активность 12 мая

Магнитная буря пойдет на убыль и показатели геомагнитной активности снизятся до К-индекс 3.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украину накрыла длительная магнитная буря красного уровня

Украину накрыла длительная магнитная буря красного уровня / © pixabay.com

Сегодня, 12 мая, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

12 мая ожидается магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень). Они считаются незначительными и часто остаются незамеченными.

Магнитная буря — это нарушение магнитного поля Земли вследствие активности на Солнце. Она может вызвать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей, а также влиять на электронику, навигационные системы, спутники.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности избегать перегрузок, отдыхать и пить достаточно воды.

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Дата публикации
Количество просмотров
318
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