Магнитные бури не дают покоя украинцам: какой будет солнечная активность 12 мая

Украину накрыла длительная магнитная буря красного уровня / © pixabay.com

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Сегодня, 12 мая, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

12 мая ожидается магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень). Они считаются незначительными и часто остаются незамеченными.

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Магнитная буря — это нарушение магнитного поля Земли вследствие активности на Солнце. Она может вызвать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей, а также влиять на электронику, навигационные системы, спутники.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности избегать перегрузок, отдыхать и пить достаточно воды.