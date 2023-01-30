Магнитные бури в феврале 2023 года: календарь опасных дат

В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности.

В феврале ожидаются затяжные и мощные магнитные бури. Календарь бурь составлен с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира.

Об этом пишет Meteoagent.

Февраль начнется одновременно со вспышкой на Солнце, что ударит по магнитному полю Земли.

Магнитные бури ожидаются в следующие дни:

5 февраля – сильная магнитная буря. В этот день лучше не выполнять тяжелую работу

7 февраля – средняя магнитная буря. В этот день лучше проводить много времени на открытом воздухе

10 февраля – снова ожидается сильная магнитная буря. В этот день лучше избегать стрессовых ситуаций, тяжелого труда, лучше позаботиться о своем здоровье

15 февраля – слабая магнитная буря. Лучше больше отдыхать в этот день

Если говорить о силе магнитных бурь, то их К-индекс ожидается на уровне 4. К-индекс – показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, описывающий отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. Его значение колеблется от 0 до 9, где 9 – самый высокий показатель.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Магнитные бури: действительно ли это явление влияет на здоровье и как улучшить самочувствие через 5 минут

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