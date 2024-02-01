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Магнитные бури в феврале 2024 года: какие дни будут опасными

Магнитные бури в феврале 2024 года: какие дни будут опасными

В феврале Землю накроют магнитные бури / Фото: pixabay.com

Пик солнечной активности придется на первую и последнюю декаду февраля.

В феврале ожидается несколько вспышек, которые могут навредить здоровью. Несколько мощных магнитных бурь ударят по нашей планете.

Об этом сообщает Meteoagent.

Календарь опасных дней:

  • 4 февраля — сильная магнитная буря
  • 5 февраля — сильная магнитная буря
  • 16 февраля — сильная магнитная буря
  • 23 февраля — сильная магнитная буря
  • 24 февраля — сильная магнитная буря

Как пережить магнитные бури – простые советы:

  • Увеличьте физическую активность – больше двигайтесь
  • Ограничит употребление жареной, жирной, острой пищи, фастфуда и сладостей. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени, рыбы
  • Пейте больше воды – не менее 1,5 литра в сутки
  • Регулярно проветривайте комнату
  • Находитесь больше на свежем воздухе
  • Постарайтесь меньше нервничать и не участвуйте в конфликтах
  • Спите не менее 7 часов в сутки, а также ложитесь спать в одно и то же время

Справка:

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

  • начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)
  • главная (происходят изменения в магнитосфере)
  • конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

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