Магнитные бури в феврале 2024 года: какие дни будут опасными

Пик солнечной активности придется на первую и последнюю декаду февраля.
В феврале ожидается несколько вспышек, которые могут навредить здоровью. Несколько мощных магнитных бурь ударят по нашей планете.
Об этом сообщает Meteoagent.
Календарь опасных дней:
- 4 февраля — сильная магнитная буря
- 5 февраля — сильная магнитная буря
- 16 февраля — сильная магнитная буря
- 23 февраля — сильная магнитная буря
- 24 февраля — сильная магнитная буря
Как пережить магнитные бури – простые советы:
- Увеличьте физическую активность – больше двигайтесь
- Ограничит употребление жареной, жирной, острой пищи, фастфуда и сладостей. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени, рыбы
- Пейте больше воды – не менее 1,5 литра в сутки
- Регулярно проветривайте комнату
- Находитесь больше на свежем воздухе
- Постарайтесь меньше нервничать и не участвуйте в конфликтах
- Спите не менее 7 часов в сутки, а также ложитесь спать в одно и то же время
Справка:
Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.
В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:
- начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)
- главная (происходят изменения в магнитосфере)
- конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)
Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.
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