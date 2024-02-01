Магнитные бури в феврале 2024 года: какие дни будут опасными

В феврале ожидается несколько вспышек, которые могут навредить здоровью. Несколько мощных магнитных бурь ударят по нашей планете.

Об этом сообщает Meteoagent.

Календарь опасных дней:

4 февраля — сильная магнитная буря

5 февраля — сильная магнитная буря

16 февраля — сильная магнитная буря

23 февраля — сильная магнитная буря

24 февраля — сильная магнитная буря

Как пережить магнитные бури – простые советы:

Увеличьте физическую активность – больше двигайтесь

Ограничит употребление жареной, жирной, острой пищи, фастфуда и сладостей. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени, рыбы

Пейте больше воды – не менее 1,5 литра в сутки

Регулярно проветривайте комнату

Находитесь больше на свежем воздухе

Постарайтесь меньше нервничать и не участвуйте в конфликтах

Спите не менее 7 часов в сутки, а также ложитесь спать в одно и то же время

Справка:

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)

главная (происходят изменения в магнитосфере)

конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

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