Магнитные бури в ноябре 2025 года: самые опасные даты

Геомагнитные колебания по-разному влияют на людей

Реклама

В ноябре ожидается несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле.

Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.

Календарь магнитных бурь:

Реклама

Сильные магнитные бури: 12-18 ноября

Магнитная буря средней интенсивности: 2-4, 7-8, 21 ноября

Магнитная буря красного уровня: 25 ноября

Прогнозируется повышенная активность: 28-30 ноября

Для тех, кто испытывает влияние магнитных бурь на свое самочувствие, эксперты рекомендуют: