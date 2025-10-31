- Дата публикации
Категория
- Наука и IT
Магнитные бури в ноябре 2025 года: самые опасные даты
В ноябре 2025 года Землю могут накрыть несколько периодов геомагнитной активности.
В ноябре ожидается несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле.
Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.
Календарь магнитных бурь:
Сильные магнитные бури: 12-18 ноября
Магнитная буря средней интенсивности: 2-4, 7-8, 21 ноября
Магнитная буря красного уровня: 25 ноября
Прогнозируется повышенная активность: 28-30 ноября
Для тех, кто испытывает влияние магнитных бурь на свое самочувствие, эксперты рекомендуют:
Поддерживать нормальный уровень гидратации, пить больше воды
Избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок
Заниматься релаксацией, медитацией или другими методами понижения стресса
Уделять больше внимания сна и отдыха