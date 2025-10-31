ТСН в социальных сетях

Наука и IT
165
1 мин

Магнитные бури в ноябре 2025 года: самые опасные даты

В ноябре 2025 года Землю могут накрыть несколько периодов геомагнитной активности.

Анастасия Павленко
Геомагнитные колебания по-разному влияют на людей

В ноябре ожидается несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле.

Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.

Календарь магнитных бурь:

  • Сильные магнитные бури: 12-18 ноября

  • Магнитная буря средней интенсивности: 2-4, 7-8, 21 ноября

  • Магнитная буря красного уровня: 25 ноября

  • Прогнозируется повышенная активность: 28-30 ноября

Для тех, кто испытывает влияние магнитных бурь на свое самочувствие, эксперты рекомендуют:

  • Поддерживать нормальный уровень гидратации, пить больше воды

  • Избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок

  • Заниматься релаксацией, медитацией или другими методами понижения стресса

  • Уделять больше внимания сна и отдыха

