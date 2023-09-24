Магнитные бури в октябре 2023: какие дни будут опасными

В первой половине месяца солнечная активность будет низкой.

Соответствующий прогноз опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Магнитные бури: календарь на октябрь 2023

1 октября – ожидается первая магнитная буря средней силы.

2 октября – будет слабая солнечная активность.

5 октября – сильнейшая магнитная буря. Ее пик будет утром, но влияние на организм продержится до глубокой ночи. Возможны резкие перепады настроения, головные боли и воспаление хронических заболеваний.

С 13 по 15 октября и 23-26 числа ожидаются еще две магнитные бури слабой силы.

29-30 октября будет достаточно серьезная солнечная активность — магнитная буря средней силы.

Справка:

Корональные выбросы массы, приводящие к появлению геомагнитных бурь на Земле, возникают в особых регионах на Солнце, называемых солнечными пятнами. Когда линии магнитного поля на поверхности Солнца становятся слишком запутанными и внезапно разрываются, происходит вспышка, но она не всегда сопровождается, как в этом случае, выбросами плазмы. Если солнечное пятно направлено в сторону нашей планеты, то поток плазмы, летящей через космос с огромной скоростью, врезается в наше магнитное поле.

В последние месяцы на Солнце происходит очень много вспышек с корональными выбросами массы, и это происходит не просто так. Дело в том, что на Солнце существует 11-летний цикл его активности с периодами затишья и максимального подъема. Последний называется солнечным максимумом, и наша звезда постепенно к нему приближается.

Согласно прогнозам ученых, пик солнечной активности наступит в июле 2025 года, а до этого на нашей звезде все чаще будут проходить извержения, которые будут вызывать геомагнитные бури разной мощности.

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