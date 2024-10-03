Магнитные бури в октябре: ученые назвали опасные дни

Солнце приближается к пику своей активности, поэтому на нем все чаще появляются пятна, и оно выбрасывает вспышки, сопровождающиеся корональными выбросами массы.

Ученые дали прогноз магнитных бурь на октябрь.

Так, по данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, солнечная активность в настоящее время ожидается слабой или средней.

По прогнозу ученых, геомагнитное поле будет возмущено 5-6 и 10 октября. Магнитные бури ожидаются на Земле 11-12 и 20 октября. По прогнозам, они будут слабыми.

Напомним, три месяца назад Землю накрыла мощнейшая геомагнитная буря за последние 20 лет. Ученые выяснили, что она сменила атмосферу таким образом, как это еще никогда не наблюдали. В результате в атмосфере Земли возникла огромная спиральная структура, а также была полностью уничтожена ионосфера на средних широтах.

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