Магнитные бури в январе 2026 года: названы опасные даты

Магнитные бури влияют на самочувствие людей / © ТСН.ua

В январе 2026 года Землю будут периодически накрывать геомагнитные бури. Пиковых значений магнитные колебания будут достигать в начале и середине месяца.

По прогнозу ученых Центра прогнозирования космической погоды, январь начнется со спокойной геомагнитной ситуации, которая, по предварительным прогнозам ученых, будет превалировать в течение всего месяца.

Общее количество геомагнитных возмущений с незначительным влиянием на Землю может быть равно нескольким неделям. Есть вероятность того, что в некоторые дни они будут перерастать в сильные магнитные бури.

Когда сильны магнитные бури в январе

Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых, ожидаются:

17 января

18 января

Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в январе:

1 января

2 января

3 января

4 января

9 января

10 января

12 января

13 января

14 января

19 января

20 января

Магнитные бури — это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Метеозависимость означает повышенную чувствительность организма к погодным колебаниям. Она может быть врожденной или приобретенной вследствие хронических сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе нервной системы, периодов гормональной перестройки и длительных стрессовых состояний.

Особенно магнитные бури влияют на пожилых людей, ведь из-за возрастных изменений кровеносных сосудов и сердца они чаще страдают от колебания давления, головных болей и головокружения.