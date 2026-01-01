ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Магнитные бури в январе 2026 года: названы опасные даты

Январь 2026 года начнется со спокойной геомагнитной ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Магнитные бури влияют на самочувствие людей

Магнитные бури влияют на самочувствие людей / © ТСН.ua

В январе 2026 года Землю будут периодически накрывать геомагнитные бури. Пиковых значений магнитные колебания будут достигать в начале и середине месяца.

По прогнозу ученых Центра прогнозирования космической погоды, январь начнется со спокойной геомагнитной ситуации, которая, по предварительным прогнозам ученых, будет превалировать в течение всего месяца.

Общее количество геомагнитных возмущений с незначительным влиянием на Землю может быть равно нескольким неделям. Есть вероятность того, что в некоторые дни они будут перерастать в сильные магнитные бури.

Когда сильны магнитные бури в январе

Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых, ожидаются:

  • 17 января

  • 18 января

Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в январе:

  • 1 января

  • 2 января

  • 3 января

  • 4 января

  • 9 января

  • 10 января

  • 12 января

  • 13 января

  • 14 января

  • 19 января

  • 20 января

Магнитные бури — это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Метеозависимость означает повышенную чувствительность организма к погодным колебаниям. Она может быть врожденной или приобретенной вследствие хронических сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе нервной системы, периодов гормональной перестройки и длительных стрессовых состояний.

Особенно магнитные бури влияют на пожилых людей, ведь из-за возрастных изменений кровеносных сосудов и сердца они чаще страдают от колебания давления, головных болей и головокружения.

Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie