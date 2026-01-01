- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури в январе 2026 года: названы опасные даты
Январь 2026 года начнется со спокойной геомагнитной ситуации.
В январе 2026 года Землю будут периодически накрывать геомагнитные бури. Пиковых значений магнитные колебания будут достигать в начале и середине месяца.
По прогнозу ученых Центра прогнозирования космической погоды, январь начнется со спокойной геомагнитной ситуации, которая, по предварительным прогнозам ученых, будет превалировать в течение всего месяца.
Общее количество геомагнитных возмущений с незначительным влиянием на Землю может быть равно нескольким неделям. Есть вероятность того, что в некоторые дни они будут перерастать в сильные магнитные бури.
Когда сильны магнитные бури в январе
Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых, ожидаются:
17 января
18 января
Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в январе:
1 января
2 января
3 января
4 января
9 января
10 января
12 января
13 января
14 января
19 января
20 января
Магнитные бури — это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей.
Метеозависимость означает повышенную чувствительность организма к погодным колебаниям. Она может быть врожденной или приобретенной вследствие хронических сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе нервной системы, периодов гормональной перестройки и длительных стрессовых состояний.
Особенно магнитные бури влияют на пожилых людей, ведь из-за возрастных изменений кровеносных сосудов и сердца они чаще страдают от колебания давления, головных болей и головокружения.