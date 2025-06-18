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Магнитные полюса Солнца сместились: что это значит для Земли
Ученые впервые наблюдали, как магнитные полюса Солнца сходятся в одном полушарии. Такое случается только на пике 11-летнего цикла.
Впервые в истории космический аппарат приблизился к южному полюсу Солнца и зафиксировал хаос в разгар солнечного максимума.
Об этом сообщили ESA и NASA.
В марте Solar Orbiter провела наблюдения под углом 17 градусов к солнечному экватору и зафиксировала необычные явления: сейчас оба магнитных полюса Солнца находятся в одном полушарии. Такое случается только на пике солнечного цикла, после чего магнитное поле меняется на противоположное.
Солнце проходит 11-летний цикл активности, который сейчас находится на пике. В этот период наблюдается значительное увеличение солнечных вспышек, выбросов плазмы и пятен на поверхности звезды.
Solar Orbiter, запущенный в 2020 году, изменил свою орбиту с помощью гравитационного маневра возле Венеры. Это позволило ему впервые заглянуть в южные регионы Солнца, которые ранее не были в поле зрения других аппаратов. Предыдущий зонд — «Улисс» — не имел оборудования для визуальных наблюдений.
Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения помогут раскрыть природу внутренних «часов» Солнца и усовершенствовать прогнозы космической погоды. В ближайшие годы аппарат продолжит менять угол наклона своей орбиты: в 2026 году он достигнет 23 градусов, а в 2029 — до 33, что позволит исследовать оба полюса.
Напомним, мы писали, что ученые впервые в истории ученые получили фото полюса Солнца.