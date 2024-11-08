Маленькие спасители природы: как суслики восстановили выжженную вулканом землю

Эффект от "сусликового" вмешательства наблюдается до сих пор.

Извержение вулкана Сент-Геленс 18 мая 1980 г. вызвало катастрофические последствия для окружающей среды. Более 1,5 миллионов тонн диоксида серы были выброшены в атмосферу, а лавовые потоки уничтожили все на площади почти 600 квадратных километров. Однако через три года необычная в регион выпустили сусликов, начавших восстановление окружающей среды.

Об этом сообщило издание Popular Science.

В 1983 году команда под руководством микробиолога Майкла Аллена из Калифорнийского университета выпустила несколько сусликов в почти бесплодных зонах Пемзовой равнины и Медвежьего луга, где едва пробивалась растительность. Грызунам разрешили действовать естественным образом – рыть землю.

"По словам Аллена, суслики часто считают вредителями, однако они также выносят старую почву и поднимают ее на поверхность — этого и ожидали ученые. Команда надеялась, что животные смогут помочь в вынесении на поверхность жизненно важных, удобрительных микроорганизмов, таких как эндосимбиотические ризобиальные бак микоризные грибы", — говорится в материале.

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В течение 24 часов суслики начали разрыхлять почву, поднимая на поверхность полезные микроорганизмы, что способствовало закреплению важных для растений питательных веществ. Результаты эксперимента превзошли ожидания ученых: шесть лет спустя в районах, где действовали грызуны, появилось более 40 000 растений, а также восстановилась популяция самих сусликов.

В настоящее время, по словам микологины Мии Мальц, эти экосистемы являются ярким доказательством устойчивости природных экологических процессов. Спустя более 40 лет эффект от "сусликового" вмешательства до сих пор наблюдается.

"Более четырех десятилетий спустя новые образцы почвы, взятые из тех же регионов, по-прежнему указывали на лучшее присутствие грибов и бактерий, чем в районах, где суслики не жили", — говорится в статье.

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