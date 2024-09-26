Мамонты вымерли из-за насморка: ученые ошеломили новой гипотезой

Буйное размножение цветущих растений после окончания последнего ледникового периода могло привести к такому большому количеству пыльцы в воздухе, что она могла вызвать сильную аллергическую реакцию и блокировку обоняния у мамонтов. Новое исследование предполагает, что насморк и заложенность "носа" привели к вымиранию этих доисторических животных.

Об этом пишет Live Science.

Исследователи говорят, что бум растительности из-за глобального потепления мог высвободить так много пыльцы, что это вызвало аллергические реакции у животных — блокируя их обоняние и мешая им нормально общаться друг с другом. Неспособность учуять друг друга во время сезона размножения не позволила бы мамонтам найти партнера для спаривания, утверждают ученые. Следствием этого стало резкое сокращение численности популяции и, в конечном итоге, вымирание вида.

"Одним из возможных механизмов вымирания животных при изменении климата могло стать нарушение обоняния из-за развития аллергии при изменении флоры", — считают ученые.

Исследователи отметили, что целью их работы было предложить новый эволюционный механизм вымирания мамонтов и других животных, основанный на нарушении коммуникации.

Шерстистые мамонты жили в эпоху плейстоцена (от 2,6 млн до 11 700 лет назад). Они исчезли на большей части своего ареала около 10 000 лет назад, хотя небольшая популяция жила на острове Врангеля и окончательно исчезла около 4000 лет назад. Исследователи считают, что в конечном итоге мамонты вымерли из-за сочетания инбридинга, развития охоты у людей и серьезных изменений в растительности. Однако ученые до сих пор спорят, в какой степени каждый из этих факторов способствовал вымиранию.

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Исследователи утверждают, что аллергия могла нарушить несколько жизненно важных функций мамонта, так как животные используют обоняние для поиска пищи и партнеров, для навигации во время миграции и для того чтобы избежать встречи с хищниками. Поэтому забитые хоботы мамонтов могли обречь их на гибель.

Чтобы подтвердить свою гипотезу ученые собираются исследовать ископаемые останки мамонтов. Они надеются обнаружить там следы пыльцы и растений, которые могли вызвать аллергию, а также белки иммунной системы, которые организм вырабатывает во время аллергической реакции.

Одним из таких белков является иммуноглобулин E (IgE), который вырабатывается в кишечнике, а затем выводится наружу. Поэтому окаменелые фекалии мамонта тоже станут объектом тщательного исследования.

Древние образцы ДНК шерстистых мамонтов действительно указывают на то, что на закате своего существования эти животные утратили способность чувствовать запах определенных растений. Реконструированный геном мамонта с острова Врангеля показал мутации в генах, связанных со способностью обнаруживать цветочные запахи. Это означает, что последние жившие на земле мамонты не чувствовали запах цветущих растений.

Теперь ученым предстоит долгая и кропотливая работа, чтобы найти подтверждения своей гипотезы.

Напомним, в США ученые хотят "оживить" шерстистого мамонта. Восстановленную популяцию мамонтов планируют поселить в арктической тундре.

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