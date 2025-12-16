Маневрировали между айсбергами: как украинская "Ноосфера" впервые пересекла Южный полярный круг

Украинский ледокол «Ноосфера» / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

Реклама

Украинский флагман полярного флота «Ноосфера» совершил исторический переход и впервые пересек Южный полярный круг. Экспедиция отправилась со станции «Академик Вернадский» через залив Маргарет-Бей на британскую базу «Ротера» для проведения масштабных международных исследований.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

«Полярный круг — это воображаемая линия на широте 66°33' (на севере — Северный, на юге — Южный), обозначающая границу зон, где наблюдаются полярный день (Солнце не заходит) и полярная ночь (Солнце не восходит) по меньшей мере одни сутки в год», — пояснили в центре.

Реклама

Украинский ледокол «Ноосфера» пересек Полярный круг. / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

Добавляют, что путь судна проходил через сложные ледовые условия. Как сообщил капитан ледокола Андрей Стариш, экипажу пришлось более двух часов маневрировать между айсбергами. По его словам, это была чрезвычайно «ювелирная» работа, требовавшая максимальной концентрации и глубокого понимания возможностей судна. Главная цель экспедиции — изучение влияния глобального потепления на Антарктику.

Украинский ледокол «Ноосфера» / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

«На всем пути океанографы искали морские тепловые волны, периодически возникающие в результате глобального потепления даже в холодных водах Антарктики. Для более точного поиска мест климатических аномалий с помощью акустического оборудования была сделана картография морского дна», — отмечают в центре.

Ученые на ледоколе «Ноосфера». / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

Посредством специального зонда CTD ученые проанализировали температуру, соленость и уровень кислорода в 12 точках Южного океана. Украинские и мексиканские ученые отобрали образцы донных отложений. Их анализ поможет реконструировать изменения климата, которые происходили тысячелетиями.

Украинский ледокол «Ноосфера» / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

«Кроме работы в океане, ученые посетили «Ротеру». Это наибольшая антарктическая станция Великобритании, летом там работает до 100 полярников, а зимой — 22. Были обсуждены возможности совместных исследований, которые планируется начать уже в этом сезоне. Кстати, сейчас около «Ротеры» такая же температура, как и в Украине: от +1 до -2 С (хотя в Антарктике лето, а у нас — зима)», — поделились ученые.

Реклама

Украинский ледокол «Ноосфера» впервые пересек полярный круг. / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

Сейчас «Ноосфера» завершила этот этап миссии и начала обратный путь к станции «Академик Вернадский», на которой также будут проводить исследования.

Напомним, антарктический ледник Твейтса, который исследователи называют одним из главных триггеров возможного резкого повышения уровня моря, демонстрирует более быстрые темпы разрушения, чем предполагалось ранее.

Также ученые показали, как выглядит Антарктида без льда.