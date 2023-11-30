Марс глазами астронавтов: аппарат NASA впервые зафиксировал панорамный пейзаж Красной планеты (фото, видео)

Орбитальный аппарат NASA Mars Odyssey впервые в истории зафиксировал панорамные виды Марса, демонстрирующие изогнутый горизонт и слои атмосферы. Этот вид похож на то, как видят астронавты Землю с Международной космической станции.

Об этом сообщили на сайте американского аэрокосмического агентства (NASA).

Аппарат Mars Odyssey, находившийся на орбите более 22 лет, сделал серию снимков еще в мае, когда находился на высоте 400 километров от поверхности Красной планеты. Ученые объединили десять снимков, чтобы создать панорамное изображение горизонта Марса и его спутника Фобоса.

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"Эти новые изображения, фиксирующие прозрачные слои облаков и пыли, помогут ученым лучше понять атмосферу Марса", — сообщили в NASA.

Инженерам Лаборатории реактивного движения NASA и компании Lockheed Martin Space, создавшей Odyssey, пришлось маневрировать космическим аппаратом, чтобы зафиксировать эти виды.

"Если бы вы были астронавтом, первое, что бы бросилось в глаза, — это все эти красивые кратеры, которые, конечно, выглядят гораздо иначе, чем то, что вы увидели бы на Земле. Но второе, что вы увидите, поскольку вы смотрите на планету под углом, это структура этих прекрасных облаков”, — прокомментировала изображение заместитель научного руководителя проекта Odyssey Лаура Кербер.

Панорамное изображение Марса с высоты 400 км. / Фото: NASA

Она отметила, что на Марсе существуют облака, состоящие из ледяных кристаллов углекислоты, воды и облака пыли.

"Поскольку Mars Odyssey имеет камеру теплового видения, она действительно может определить разницу между разными видами облаков", — подчеркнула ученая.

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