Марс мог когда-то поддерживать жизнь – новое исследование переворачивает представление

Марс

Реклама

Марс мог быть теплее в старину, чем считалось ранее, а вулканы планеты могли формировать атмосферу, пригодную для жидкой воды. К такому выводу пришла команда Техасского университета после моделирования химии марсианской магмы и анализа метеоритов.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Ученые проанализировали состав марсианских метеоритов и провели более 40 компьютерных моделирований, чтобы определить, какие газы высвобождались во время извержений 3–4 млрд. лет назад. Модели показали преимущество восстановленных форм серы (H₂S и S₂) вместо ранее считавшегося доминирующим диоксида серы (SO₂). Такие газы могли удерживать тепло, создавать туманы и способствовать появлению мощных парниковых газов, что делает климат Марса более теплым и стабильным.

Реклама

В этих условиях на поверхности планеты могла существовать жидкая вода, а восстановленная сера могла снабжать энергией потенциальные микробные организмы. Моделирование также объясняет различия между серой в метеоритах и поверхности Марса. Дополнительным подтверждением стали данные марсохода Curiosity , впервые обнаружившего элементарную серу в кратере Гейл — ту форму, которую оставляет газ S₂ после конденсации.

На основе этих результатов исследователи планируют изучать, могла ли вулканическая активность Марса не только согревать планету, но и пополнять ее водные резервуары и снабжать энергией потенциальную жизнь.

Напомним, ранее ученые обнаружили на Марсе невиданные ранее пещеры, в которых, возможно, существует или существовала внеземная жизнь.