Марс разрывает свой самый больший спутник на части: ученые сделали нелестный прогноз

Фобос медленно, но уверенно разрывается на части по мере своего приближения к Марсу.

Группа ученых утверждает, что самый большой спутник Марса Фобос в будущем пострадает от действия гравитации Марса. В конце концов, Марс разорвет на части свой спутник, и вокруг планеты появятся такие же кольца, как и у Сатурна.

Об этом пишет Live Science.

Ученые считают, что на Фобосе видны признаки того, что Марс негативно влияет на него своей гравитацией, что приведет к тому, что этот спутник развалится на части с образованием кольца из его обломков вокруг Красной планеты.

Поэтому ученые предполагают, что Фобос медленно, но уверенно разрывается на части по мере приближения к Марсу. Уже известно, что этот спутник, имеющий нестабильную орбиту, медленно сближается с Красной планетой со скоростью почти в 2 метра каждые 100 лет.

Считается, что Фобос может быть как обломком самого Марса, так и привлеченным гравитацией планеты астероидом.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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