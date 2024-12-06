Марс толкает Землю к Солнцу: как это влияет на климат планеты

Более 65 млн. лет геологических данных свидетельствуют о регулярных изменениях глубоководных течений на Земле каждые 2,4 млн. лет. Это связано с гравитационным взаимодействием между Землей и Марсом, которое возникает из-за их орбитального движения.

Об этом сообщило издание Earth.

Глубоководные течения на Земле изменяются между сильной и слабой фазой, что в свою очередь влияет на накопление осадочных пород на дне океанов. Когда течения становятся сильнее, они размывают эти породы. Новые исследования показывают, что циклические изменения течений могут быть связаны с гравитационным взаимодействием между Землей и Марсом.

Ученые полагают, что резонанс между гравитационными полями планет изменяет эксцентриситет их орбит, то есть степень отклонения от круговой траектории. Это влияет на орбиту Земли, в частности, приближая ее к Солнцу, что в свою очередь увеличивает уровень солнечного излучения и приводит к потеплению климата. Эти циклы повторяются каждые 2,4 миллиона лет, формируя долгосрочные климатические модели планеты.

"Благодаря этому резонансу гравитационное тяготение Марса притягивает Землю чуть ближе к Солнцу, что приводит к увеличению солнечной радиации и более теплому климату", — говорится в сообщении.

Исследователи использовали спутниковые данные для изучения накопления осадочных пород на дне океана за миллионы лет. Они обнаружили пробелы в геологической летописи и предположили, что более сильные океанические течения в более теплые периоды, вызванные гравитационным влиянием Марса, могли нарушить отложение осадочных пород.

Этот эффект потепления не связан с текущим глобальным потеплением, вызванным выбросами парниковых газов. По результатам исследования эти природные циклы могут помогать сохранять океанические течения, даже если глобальное потепление их ослабляет.

Напомним, астрономы нашли редкую группу карликовых галактик, которые "общаются" между собой.

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