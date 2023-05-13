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Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе скалу в виде книги, высеченной водой – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе скалу в виде книги, высеченной водой – фото

На Марсе обнаружили скалу в виде книги, иссеченной водой. / Фото: Associated Press

В июне NASA планирует приступить к тренировочной миссии по подготовке экипажа для полета на Марс.

Марсоход NASA Curiosity 15 апреля наткнулся на Марсе на объект в форме книги.

Об этом сообщает Space.com.

Странная форма марсианских скал, подобная этой, обычно объясняется водой, сочившейся в этом районе миллиарды лет назад, когда Красная планета была намного влажнее, говорят представители NASA.

Curiosity обнаружил на Марсе скалу в виде книги, иссеченной водой. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS. / ©
Curiosity обнаружил на Марсе скалу в виде книги, иссеченной водой. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Curiosity исследует марсианский кратер Гейл с августа 2012 года. Он открыл наличие жидкой воды в виде водоемов на Марсе в прошлом, а также получил потенциальные доказательства древней жизни из-за органических веществ и исследования радиации на поверхности.

Следующая миссия Perseverance работает в районе кратера Езеро и хранит тубы с образцами породы для будущего возвращения на Землю. Ожидается, что отправка образцов состоится в конце 2020-х годов с участием нескольких дронов и кораблей.

Согласно сейсмическим данным, полученным с помощью аппарата NASA InSight, который в течение четырех лет следил за внутренней частью планеты, ядро Марса – это жидкий сплав железа с большим количеством серы и кислорода.

В июне NASA планирует приступить к тренировочной миссии по подготовке экипажа для пилотируемого полета на Марс.

Напомним, в Европе на дне моря обнаружена давняя дорога в возрасте 7000 лет (фото, видео).

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Дата публикации
Просмотры
744
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