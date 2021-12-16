Марсоход NASA определил состав пород кратера на Красной планете и обнаружил органические соединения

Скала в кратере Езеро, по которой движется ровер Perseverance, вероятно, образовалась из раскаленной магмы.

Марсоход Perseverance, исследующий кратер Езеро с момента посадки в феврале 2021 года, обнаружил породы, которые чаще всего образуются в раскаленной магме. Кроме того, в почве зафиксировано наличие органических соединений.

Об этом сообщили на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Благодаря установленному на ровере инструменту PIXL – рентгеновскому спектрометру, который идентифицирует химические элементы – марсоход сумел "разглядеть" участок скалы, по которому он двигается. Как выяснилось, порода состоит из необычайно большого количества крупных кристаллов оливина, "охваченных" кристаллами пироксена.

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“Такая текстура указывает на образовавшуюся породу, когда кристаллы росли и оседали в медленно остывающей магме; например, в толстом потоке лавы, лавовом озере или магматической ячейке", – сказал по этому поводу ученый проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического университета в Пасадене.

Прибор SHERLOC также нашел органические соединения: молекулы были не только внутри проанализированных потертых пород, но и в пыли на необработанных породах. Однако в NASA уточнили, что наличие таких веществ не свидетельствует о существовании жизни: такую органику могли создать и небиологические механизмы.

В Perseverance предусмотрено 43 пробирки-контейнера для сбора марсианских материалов. Шесть из них уже опломбированы: они содержат пробы почвы и образцы марсианской атмосферы. В рамках следующих миссий на Марс эти пробы будут доставлены на Землю.

Рассказ о последних исследованиях марсохода на сайте NASA сопровождает минутное видео, которое образовано из кадров с "подтянутым" цветом. Они сделаны в конце ноября 2021 года в "дельте", которая образовалась из наносов древней реки, которая впадала в озеро, существовавшее в кратере. Горы на заднем плане – край современного кратера Езеро.

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