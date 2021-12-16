Марсоход NASA определил состав пород кратера на Красной планете и обнаружил органические соединения

Скала в кратере Езеро, по которой движется ровер Perseverance, вероятно, образовалась из раскаленной магмы.
Марсоход Perseverance, исследующий кратер Езеро с момента посадки в феврале 2021 года, обнаружил породы, которые чаще всего образуются в раскаленной магме. Кроме того, в почве зафиксировано наличие органических соединений.
Об этом сообщили на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Благодаря установленному на ровере инструменту PIXL – рентгеновскому спектрометру, который идентифицирует химические элементы – марсоход сумел "разглядеть" участок скалы, по которому он двигается. Как выяснилось, порода состоит из необычайно большого количества крупных кристаллов оливина, "охваченных" кристаллами пироксена.
“Такая текстура указывает на образовавшуюся породу, когда кристаллы росли и оседали в медленно остывающей магме; например, в толстом потоке лавы, лавовом озере или магматической ячейке", – сказал по этому поводу ученый проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического университета в Пасадене.
Прибор SHERLOC также нашел органические соединения: молекулы были не только внутри проанализированных потертых пород, но и в пыли на необработанных породах. Однако в NASA уточнили, что наличие таких веществ не свидетельствует о существовании жизни: такую органику могли создать и небиологические механизмы.
В Perseverance предусмотрено 43 пробирки-контейнера для сбора марсианских материалов. Шесть из них уже опломбированы: они содержат пробы почвы и образцы марсианской атмосферы. В рамках следующих миссий на Марс эти пробы будут доставлены на Землю.
Рассказ о последних исследованиях марсохода на сайте NASA сопровождает минутное видео, которое образовано из кадров с "подтянутым" цветом. Они сделаны в конце ноября 2021 года в "дельте", которая образовалась из наносов древней реки, которая впадала в озеро, существовавшее в кратере. Горы на заднем плане – край современного кратера Езеро.
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