Марсоход NASA Perseverance заметил на Марсе загадочный "шлем" (фото)

Похожий на средневековый «шлем» камень — это последнее пополнение в галерее причудливых камней Марса.

Изображение удивительного камня сделал марсоход NASA Perseverance, передает space.

Марсоход NASA Perseverance наткнулся на странный камень вулканической формы на поверхности Марса, который выглядит как выветренный боевой шлем.

Марсоход NASA «Perseverance» сделал это изображение удивительной скалы 5 августа 2025 года. Марсианский камень похож на голландский «горшечный» шлем XVII века. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Камень, сфотографированный инструментом Mastcam-Z 5 августа 2025 года, имеет заостренную вершину и текстуру с выемками, напоминающую доспехи, выкованные столетия назад. На Земле подобные текстуры могут образовываться в результате химического выветривания, осаждения минералов или даже вулканических процессов. Perseverance нашел похожий камень в марте 2025 года.

Именно эти сфероиды заинтриговали ученых. «Этот камень в форме шляпы состоит из сфероидов. Название этого камня — Horneflya, и он особенный не столько из-за своей формы шляпы (которая, на мой взгляд, соответствует пирамидальной форме, которую мы часто видим у выветренных ветром блоков на поверхности Марса), сколько из-за того, что он почти полностью состоит из сфероидов», — рассказал Space.com Дэвид Аver.

Ученые считают, что в некоторых марсианских породах сфероиды образовались, когда грунтовые воды проходили через поры в осадочных породах. Но они не уверены, все ли они образовались таким образом; научной команде Perseverance придется тщательно проанализировать больше камней, чтобы найти ответы на эту загадку марсианской геологии и другие неотложные вопросы, касающиеся Красной планеты.

Инструмент Mastcam-Z (пара камер с зумом) позволяет ученым делать стереоизображения с высоким разрешением и замечать необычные объекты, например этот «шлем», покрытый сфероидами, на расстоянии.

Подобные фото являются примерами феномена, известного как парейдолия, описывающая склонность человеческого мозга накладывать знакомый шаблон на случайные визуальные данные — будь то лицо в облаках, кролик на Луне или средневековый шлем на марсианской поверхности.

Такие объекты, как марсианский камень, помогают ученым составить представление об экологической истории Красной планеты, показывая, как ветер, вода и внутренние процессы могли формировать ландшафт в течение миллиардов лет.

