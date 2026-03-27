Марсоход NASA впервые обнаружил драгоценные камни на Марсе

Марсоход

Марсоход NASA Perseverance во время исследования края древнего ударного кратера, возраст которого достигает 4 миллиардов лет, наткнулся на уникальное скопление ценных камней. Ученые классифицировали кристаллы как корунд и не стремятся делать никаких предположений об их разновидностях без дальнейшего химического анализа.

Об этом сообщает Live Science.

Ученые облучили их лазером камеры SuperCam. Этот лазер оказывает влияние на минералы, заставляя их излучать свет определенных длин волн. Поскольку каждый элемент и соединение излучает свет определенных длин волн, это позволяет определить химический состав образца.

Анализ показал, что три из обработанных лазером образцов породы демонстрировали явные признаки минерала корунда с включениями хрома, что соответствует химическим характеристикам рубина. Вместе с тем кристаллы слишком малы, чтобы их можно было увидеть с помощью камеры марсохода Perseverance, и их точный химический состав неизвестен. Поэтому ученые не могут с уверенностью сказать, обнаружили ли они марсианский рубин или какой-нибудь другой тип корунда.

Хотя найденные образцы слишком мелки для ювелирного дела, они подтверждают, что Марс — настоящая геологическая лаборатория. Ранее там уже обнаруживались признаки опала и кварца, что свидетельствует о гораздо более сложной истории планетарных недр, чем считалось ранее.

Ранее сообщалось, что на Марсе могут существовать сложные формы жизни, подобные земным насекомым и рептилиям. Такую гипотезу выдвинул профессор Университета Огайо Уильям Ромозер, проанализировав многолетние снимки марсохода NASA Curiosity.