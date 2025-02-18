Марсоход NASA зафиксировал следы жидкой воды – это изменяет представление о Красной планете

Ученые зафиксировали так называемые волновые ряби – крошечные гребнеобразные образования на дне двух высохших марсианских озер.

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейла следы жидкой воды, контактировавшей с атмосферой Марса.

Это открытие, опубликованное 15 января в журнале Science Advances, подвергает сомнению предыдущие теории, что вся вода на Красной планете была покрыта льдом, передает Live Science.

Доказательства существования открытой воды

Ученые зафиксировали так называемые волновые рябь – крошечные гребнеобразные образования на дне двух высохших марсианских озер. Такие структуры могли возникнуть только под влиянием ветра, действовавшего на открытую воду. Это означает, что в древности Марс обладал атмосферой, достаточно плотной и теплой, чтобы поддерживать жидкую воду.

Марсоход Curiosity от NASA обнаружил симметричные следы ряби в двух отдельных точках кратера Гейла на Красной планете, что является убедительным доказательством того, что на Марсе когда-то текла открытая жидкая вода. / Фото: livescience

По словам Клер Мондро, исследовательницы из Калифорнийского технологического института, глубина марсианских озер, в которых образовались рябь, не превышала 2 метров. Они существовали около 3,7 миллиарда лет назад, что значительно продлевает период, в который жидкая вода могла существовать на Марсе.

Могла ли существовать жизнь?

Присутствие воды является ключевым фактором развития микроорганизмов. Увеличение продолжительности обитания жидкой воды может означать, что условия для жизни на Марсе сохранялись дольше, чем считалось ранее.

Однако впоследствии большая часть атмосферы Марса и его поверхностная вода исчезли. Ученые предполагают, что это произошло из-за потери магнитного поля, что сделало планету уязвимой к солнечному ветру. Постоянная бомбардировка солнечной радиацией постепенно уничтожила атмосферу, испарив воду в открытый космос.

Ранее исследователи NASA сделали важное открытие по поводу Марса, обнаружив, что сейсмические волны в его мантии двигаются гораздо быстрее, чем было предусмотрено.