Марсоход обнаружил доказательства существования древнего океана на Красной планете – исследование

Теория о том, что миллиарды лет назад океан покрывал треть марсианской поверхности, десятилетиями была предметом споров среди ученых.

Недавно китайский марсоход нашел новые доказательства в поддержку теории о том, что на Марсе когда-то был огромный океан. Аппарат отследил часть древней береговой линии, где когда-то могла плескаться вода.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в четверг, 7 ноября, в журнале Scientific Reports.

В 2021 году китайский марсоход "Чжужун" приземлился на равнине в районе Утопии в северном полушарии Марса, где ранее были обнаружены следы древней воды. С тех пор он исследует красную поверхность, чтобы найти новые доказательства этой теории.

По словам ведущий автора исследования Бо У из Гонконгского политехнического университета, вокруг места посадки аппарата были обнаружены различные особенности, указывающие на наличие океана в прошлом, в том числе "ямчатые конусы, многоугольные впадины и вытравленные потоки".

Предыдущие исследования предполагали, что кратерообразные конусы с ямками могли образоваться в результате деятельности грязевых вулканов и часто образовывались в районах, где была вода или лед.

Согласно исследованию, информация с марсохода, а также спутниковые данные и анализ, проведенные на Земле, также указывают на то, что когда-то рядом с этим районом проходила береговая линия.

Группа исследователей подсчитала, что океан образовался в результате наводнения около 3,7 миллиарда лет назад. Спустя некоторое время океан замерз, образовав береговую линию, а затем, согласно их сценарию, исчез чуть более 3,4 миллиарда лет назад.

Бо подчеркнул, что команда "не утверждает", что их выводы окончательно доказывают существование океана воды на Марсе в далеком прошлом. Чтобы получить убедительные доказательства этой теории, скорее всего, потребуется доставить на Землю некоторые образцы марсианских пород для более детального изучения.

Спорная теория

Бенджамин Карденас, ученый из Университета штата Пенсильвания в США, проанализировал другие доказательства существования марсианского океана и заявил, что он "скептически" оценивает результаты нового исследования. По его мнению, китайские исследователи не учли в полной мере, насколько сильный марсианский ветер повлиял на поверхность планеты за последние несколько миллиардов лет.

"Мы склонны считать Марс не очень активным, как и Луну, но он активен!" – сказал Карденас.

Он напомнил прошлые исследования, которые смоделировали изменения марсианской поверхности и пришли к выводу, что "даже медленные темпы марсианской эрозии" должны были уничтожить признаки береговой линии древнего океана за столь длительный период.

Бо признал, что ветер мог разрушить некоторые скалы, но отметил, что воздействие метеоритов, падающих на Марс, также может "время от времени выносить на поверхность подземные породы и осадки".

Хотя общая теория остается спорной, Карденас заявил, что он "склонен думать, что на Марсе есть океан".

Если ученым удастся узнать правду об океане Красной планеты, скорее всего, будет разгадана еще большая тайна – является ли Земля единственной планетой в Солнечной системе, способной приютить жизнь.

"Большинство ученых считают, что жизнь на Земле зародилась либо на дне океана, когда туда попалигорячие газы и минералы из недр, либо очень близко к границе раздела воды и воздуха, в небольших приливных бассейнах. Таким образом, доказательства наличия океана делают планету более гостеприимной", – отметил Карденас.

Напомним, новый анализ недр Марса показывает, что большая часть жидкой воды все еще существует в его недрах на глубине 10-20 километров. Этой воды достаточно, чтобы всю поверхность Красной планеты покрыл океан глубиной не меньше 1000 метров.

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