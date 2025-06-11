Марсоход с тайной: зачем NASA установила лабиринт и силуэт Шерлока Холмса

Марсоход NASA / © Associated Press

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На снимках марсохода NASA Perseverance внимательные пользователи заметили что-то странное — маленький, замысловатый лабиринт, появляющийся на фото снова и снова. Оказалось, это не таинственный артефакт, а часть калибровочной мишени SHERLOC — инструмента, предназначенного для поиска следов древней жизни на Красной планете.

Об этом пишет Live Sience.

SHERLOC — научный прибор, использующий романовскую и флуоресцентную спектроскопию для анализа марсианских пород. Чтобы работать с максимальной точностью, он регулярно калибруется с помощью специальной пластины с уникальными материалами. Именно на ней и расположен тот самый лабиринт, который заинтересовал зрителей.

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«SHERLOC — это инструмент для решения головоломок, а какая головоломка лучше лабиринта!» — объясняет Кайл Укерт, заместитель главного исследователя.

Этот лабиринт состоит из хромированных линий толщиной 200 микрон, размещённых на кварцевом стекле. В центре — силуэт Шерлока Холмса, выполняющий не только декоративную, но и техническую функцию: помогает точно настроить фокус и позицию лазера.

Кроме лабиринта, на мишени есть образцы марсианского метеорита, тефлона, кевлара, гортекса и даже геокешинговый маркер. Они необходимы для калибровки инструментов и тестирования материалов скафандра в условиях Марса — все это в перспективе поможет подготовиться к предстоящим миссиям с людьми.

«Эти материалы поддерживают уникальную науку, которая поможет обеспечить безопасность будущих астронавтов», — говорит Укерт.

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SHERLOC также имеет встроенную цветную камеру, которая иногда фиксирует изображение этой мишени. Она называется достойной приключений Шерлока Холмса: широкоугольный топографический датчик для операций и инженерии.

Напомним, астрономы недавно обнаружили экзопланету Kepler-725c, расположенную в зоне, пригодной для жизни, на расстоянии примерно 2472 световых лет от Земли. Эта планета имеет массу, похожую на массу «мини-нептуна» или «суперземли», что делает ее особенно интересной для исследований.