Маск назвал срок, когда искусственный интеллект станет доминировать над людьми

Илон Маск / © Associated Press

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Основатель Tesla, SpaceX, xAI и других высокотехнологичных компаний Илон Маск заявил, что уже примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдет совокупный человеческий разум, а большинство задач будет выполнять лучше, чем люди.

Такой прогноз он озвучил в интервью The Economist.

По словам Маска, стремительное развитие искусственного интеллекта может открыть человечеству путь к беспрецедентному технологическому и экономическому процветанию, если этому не помешают глобальные катастрофы.

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«Я думаю, что ИИ может превзойти совокупный человеческий интеллект примерно через пять лет. Через пять лет — примерно через пять лет — это моё предположение. Так что действительно не останется ничего, что ИИ не смог бы делать лучше людей, кроме, возможно, того, чтобы быть человеком», — заявил Маск.

«Эпоха удивительного изобилия»

Предприниматель считает, что сверхмощный искусственный интеллект способен положить начало новой эре развития цивилизации.

По его мнению, если мир избежит глобальных потрясений, в частности термоядерной войны, человечество может вступить в «эпоху удивительного изобилия», когда каждый человек будет иметь доступ практически к любым благам и услугам.

Остановить ИИ уже невозможно

Несмотря на то, что Маск неоднократно предупреждал о потенциальных рисках развития искусственного интеллекта, сейчас он признает, что этот процесс стал практически необратимым.

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«Я не вижу ни одного способа по-настоящему остановить этот невероятный импульс развития ИИ и роботов», — сказал он.

По словам миллиардера, даже если бы у человечества была возможность полностью приостановить развитие технологий, это вряд ли было бы правильным решением.

«Иногда я думаю: возможно, даже если бы существовала кнопка остановки, нам, вероятно, не стоило бы её нажимать, поскольку наиболее вероятным результатом станет невероятное изобилие для всех», — отметил Маск.

Риски остаются, но прогресс будет продолжаться

В то же время основатель xAI подчеркнул, что риск потери контроля над суперинтеллектом и роботизированными системами сохраняется.

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По его словам, вероятность катастрофического сценария «не равна нулю», однако главная задача человечества — сделать всё возможное для минимизации таких рисков.

Маск также высказал предположение, что уже в течение следующего десятилетия люди вряд ли смогут сохранить полный контроль над системами сверхразумного искусственного интеллекта.

«С моей стороны было бы проявлением тщеславия думать, что я смогу контролировать супергениальный ИИ, который намного умнее меня», — сказал он.

По мнению предпринимателя, главным вызовом станет не сдерживание развития технологий, а формирование правильных ценностей в будущих системах искусственного интеллекта.

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«Что мы можем и должны постараться сделать — это убедиться, что ИИ придерживается правильных ценностей, что ему не безразлично человечество и что он хочет, чтобы мы были счастливы и процветали», — подытожил Маск.

Последние заявления Илона Маска свидетельствуют о заметном изменении его риторики. Если раньше он сравнивал создание искусственного интеллекта с «вызовом демона» и предупреждал об экзистенциальных угрозах, то сейчас всё чаще говорит о потенциале ИИ обеспечить человечеству беспрецедентный уровень благосостояния и сделать труд необязательным.

Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин призвал не допустить бесконтрольного развития искусственного интеллекта и предложил усилить международное сотрудничество.

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