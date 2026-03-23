- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 5
- Время на прочтение
- 1 мин
Маск объявил о Terafab: в США построят крупнейший в мире завод по производству чипов
Илон Маск анонсировал запуск масштабного проекта Terafab — совместного предприятия Tesla, SpaceX и xAI, в рамках которого в Техасе планируется построить крупнейший в мире завод по производству чипов стоимостью от $20 млрд.
Об этом он сообщил в ходе прямой трансляции в собственной соцсети X, передает Engadget.
По словам Маска, предприятие планируют построить в Остине, штат Техас. Проект должен стать важным шагом на пути развития энергетики на основе солнечной энергии и реализации амбициозной идеи «галактической цивилизации».
Миллиардер подчеркнул, что нынешние производственные возможности поставщиков микрочипов не отвечают будущим потребностям его компаний.
«Или мы построим Terafab, или останемся без чипов. А они нам критично нужны», — заявил Маск.
Ожидается, что на новом заводе будут производиться два типа чипов: одни – для использования в системах автономного вождения Full Self-Driving и гуманоидных работах Optimus, другие – более мощные решения для космических проектов.
По предварительным оценкам стоимость Terafab может составлять не менее 20 миллиардов долларов. Первым этапом станет строительство завода Advanced Technology Fab в Остине, где расположена также штаб-квартира Tesla.
В то же время аналитики напоминают, что ранее Маск уже анонсировал ряд амбициозных инициатив, в частности Hyperloop , которые так и не были полностью реализованы.
