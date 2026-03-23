Маск объявил о Terafab: в США построят крупнейший в мире завод по производству чипов

Илон Маск / © Associated Press

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил о запуске нового масштабного проекта Terafab — совместной инициативы его компаний Tesla, SpaceX и xAI, предусматривающей создание «крупнейшего в мире завода по производству чипов».

Об этом он сообщил в ходе прямой трансляции в собственной соцсети X, передает Engadget.

По словам Маска, предприятие планируют построить в Остине, штат Техас. Проект должен стать важным шагом на пути развития энергетики на основе солнечной энергии и реализации амбициозной идеи «галактической цивилизации».

Миллиардер подчеркнул, что нынешние производственные возможности поставщиков микрочипов не отвечают будущим потребностям его компаний.

«Или мы построим Terafab, или останемся без чипов. А они нам критично нужны», — заявил Маск.

Ожидается, что на новом заводе будут производиться два типа чипов: одни – для использования в системах автономного вождения Full Self-Driving и гуманоидных работах Optimus, другие – более мощные решения для космических проектов.

По предварительным оценкам стоимость Terafab может составлять не менее 20 миллиардов долларов. Первым этапом станет строительство завода Advanced Technology Fab в Остине, где расположена также штаб-квартира Tesla.

В то же время аналитики напоминают, что ранее Маск уже анонсировал ряд амбициозных инициатив, в частности Hyperloop , которые так и не были полностью реализованы.

