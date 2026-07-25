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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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509
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Маск раскрыл схему, по которой Starlink попадали в армию РФ

Чтобы лишить окупантов возможности использовать систему, был создан так называемый «белый список» разрешенных терминалов.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Терминал Starlink

Терминал Starlink / © reuters.com

Российская армия получала терминалы Starlink из-за контрабанды, а не непосредственно от компании.

Об этом Илон Маск рассказал в интервью The Economist.

По словам бизнесмена, компания Starlink никогда не продавала свои терминалы России, а российские военные получали их контрабандным путём.

«Мы ни в какой момент не продавали Starlink россиянам. По сути, они получали терминалы Starlink, которые были заказаны через Украину, а затем контрабандой переправляли их на восток Украины, где находятся российские войска. И потом в некоторых случаях использовали их для проведения атак», — сказал Маск.

Он отметил, что для решения этой проблемы компания совместно с украинским правительством ввела «белый список» — список одобренных терминалов Starlink, которые могут работать.

В то же время, Маск признал, что такое решение имело и негативные последствия для гражданских пользователей.

«Однако у этого есть и оборотная сторона: множество людей, которые были обычными пользователями Starlink и просто пытались получить доступ к интернету для работы или обучения, теперь больше не имеют доступа к Starlink», — отметил миллиардер.

Ранее сообщалось, что Россия запустила вторую партию космических аппаратов «Рассвет», которые кафиры позиционируют как собственную альтернативу глобальной системе Starlink.

Мы ранее информировали, что Китай привлек Россию к разработке комплексной стратегии противодействия спутниковой системе Starlink компании SpaceX.

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Дата публикации
Количество просмотров
509
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