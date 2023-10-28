Маск собирается превратить Twitter в сервис знакомств и цифровой банк: когда ждать изменений

В четверг, 26 октября, в формате видеоконференции состоялось собрание с участием Илона Маска и гендиректора компании Twitter Линды Яккарино. В ходе встречи бизнесмен заявил, что Twitter в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком.

Об этом сообщает Business Insider.

Маск пока не раскрыл подробности своего плана трансформации. Однако кое-что вокруг введения сервиса знакомств стало известно. В частности, Маск сказал, что его наличие будет зависеть от спроса пользователей программы.

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По информации издания, Маск также работает над созданием новостной службы под названием XWire, которая могла бы конкурировать с PR Newswire компании Cision.

Таким образом, миллиардер хочет внедрить больше платных функций в социальную сеть, что позволит расширить количество платных тарифов для подписок. Привлечение большего количества пользователей, предоставляющих X платежную и банковскую информацию, связано с давним желанием Маска создать "приложение для всего". Во время встречи Маск сказал, что ожидает, что X сможет функционировать как банк уже до следующего года.

Напомним, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск рассматривает возможность блокировки сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС. В последние недели он "все больше разочарован" необходимостью соблюдать Закон ЕС о цифровых услугах.

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