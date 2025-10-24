Маск стремится создать "огромную армию" роботов Optimus

Робот Optimus / © Getty Images

Реклама

Американский бизнесмен Илон Маск заявил об амбициозной цели: создать «огромную армию» роботов Optimus, чтобы полностью трансформировать рынок труда и достичь капитализации компании Tesla в 20 трлн долл. Для этого он требует повысить свой контроль над компанией до 25% и получить 1 трлн долл. вознаграждения.

Об этом пишет Wired.

Несмотря на то, что Tesla официально остается производителем электромобилей, Маск неоднократно подчеркивал: компания уже давно вышла за пределы автомобильного бизнеса. Он видит Tesla как пионера в сфере искусственного интеллекта, программного обеспечения и робототехники, способной изменить мир.

Реклама

Маск также убежден, что настоящая стоимость компании значительно превышает нынешнюю. В июле он заявил, что Tesla потенциально может достичь капитализации до 20 трлн долл. — это более чем в пять раз больше нынешней рыночной стоимости Nvidia.

В то же время Маск подчеркивает, что хочет получать адекватное вознаграждение за свои усилия. В ноябре акционеры Tesla должны проголосовать за предложение совета директоров, которое предусматривает выплату гендиректору компании 1 трлн долл. в течение 10 лет. Эта сделка также увеличит долю Маска в компании с 13% до 25%. Однако получить эти деньги он сможет только в случае достижения ряда масштабных целей: продажи 20 млн автомобилей, запуска 1 млн роботакси, достижения оценки в 8,5 трлн долл. и, наконец, выпуска 1 млн роботов Optimus.

Именно последний пункт стал центральной темой во время недавнего общения Маска с инвесторами. Там он сделал, пожалуй, самое громкое заявление, обосновывая свое стремление к большему контролю над компанией.

Маск хочет «сильного влияния» на «армию роботов», которую он создает

«Моя основная обеспокоенность относительно того, насколько большой контроль над голосованием у меня есть в Tesla, заключается в том, что если я пойду вперед и создам эту огромную армию роботов, могут ли меня просто устранить в какой-то момент в будущем?» — сказал Маск.

Реклама

«Если мы создадим эту армию роботов, буду ли я хотя бы иметь сильное влияние на нее? Не контроль, но сильное влияние… Мне не комфортно создавать эту армию роботов, если у меня не будет сильного влияния», — добавил бизнесмен.

Заявления Маска о проекте Optimus

Обычно Маск говорит о проекте Optimus как о положительной силе, способной изменить общество к лучшему. По его словам, эти роботы смогут полностью трансформировать рынок труда, освободив людей от однообразной работы.

«Работать будет необязательно, как выращивать собственные овощи вместо того, чтобы покупать их в магазине», — написал он на этой неделе.

Во время того же разговора Маск заявил, что роботы Tesla «на самом деле создадут мир без бедности, где у каждого будет доступ к лучшей медицинской помощи».

Реклама

Он добавил, что Optimus «будет невероятным хирургом, и представьте, если у каждого будет доступ к такому хирургу».

Для самой Tesla, по его словам, Optimus станет «бесконечным денежным гличем», поскольку каждый человек захочет иметь такого робота, который сможет выполнять его работу.

На мероприятиях Tesla — в частности в Tesla Diner в Лос-Анджелесе — роботы Optimus обычно выполняют демонстрационные задачи: подают напитки, попкорн или развлекают посетителей танцами или игрой в «камень, ножницы, бумагу». После события Tesla в 2024 году компания признала, что эти роботы пока не полностью автономны — ими дистанционно управляют люди.

Впрочем, даже несмотря на яркие демонстрации, путь к полноценному «роботизированному будущему», которое обещает Маск, еще далек. Он признал, что создание человеческих рук и предплечий стало одним из самых сложных технических вызовов для инженеров Tesla.

Реклама

Несмотря на амбициозный внутренний план — изготовить 5000 роботов Optimus к 2025 году — издание The Information сообщило, что компания сократила производственные цели этим летом. Маск уточнил, что «прототип производственного намерения» будет готов в феврале или марте, а массовое производство планируется начать в конце следующего года.

К слову, специалисты Элиэзер Юдковский и Нейт Соарес сделали тревожный прогноз о том, что искусственный интеллект может обмануть людей и заставить их собственноручно создать армию роботов, способную уничтожить человечество. Эксперты оценивают вероятность такого конца в 95-99,5%.